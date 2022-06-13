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المشري: تعهدت لـ«القوي والصور» بدراسة ملاحظاتهما على القاعدة الدستورية بشأن السلطة القضائية

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، “خالد المشري”، اليوم الإثنين، رئيسَ المجلس الأعلى القضاء “مفتاح القوي” ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار “الصديق الصور” بمقر المجلس في طرابلس.

وتمَّ خلال اللقاء، استعراض ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء حول القاعدة الدستورية فيما يخص باب السلطة القضائية وتنظيمها.

وأبدى المشري، تفهمه لهذه الملاحظات، وتعهد بدراستها مع اللجنة الدستورية بالمجلس وطرحها على لجنة الحوار المشاركة في “القاهرة”.

كما تم الاطلاع على جهود النائب العام بخصوص مراجعة الأرقام الوطنية كخطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة.

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صحيفة الساعة 24

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