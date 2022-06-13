المشير حفتر يستقبل المبعوث الإيطالي إلى ليبيا

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استقبل، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورنلادو، والسفير جوزيبو بوتشينو.

وقالت السفارة الإيطالية على تويتر إن مبعوث روما الخاص إلى ليبيا التقى رفقة السفير الإيطالي جوزيبو بوتشينو، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

تم ظهر اليوم إستقبال في بنغازي المبعوث الخاص إلى #ليبيا @nicolaorlando رفقة السفير @giuseppbuccino من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر. pic.twitter.com/ZBjIXlfSON — Italy in Libya (@ItalyinLibya) June 13, 2022

وأجرى المبعوث الإيطالي، اليوم زيارة إلى القبة، التقى خلالها مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.