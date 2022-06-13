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المشير حفتر يستقبل المبعوث الإيطالي إلى ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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استقبل، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورنلادو، والسفير جوزيبو بوتشينو.

وقالت السفارة الإيطالية على تويتر إن مبعوث روما الخاص إلى ليبيا التقى رفقة السفير الإيطالي جوزيبو بوتشينو، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأجرى المبعوث الإيطالي، اليوم زيارة إلى القبة، التقى خلالها مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.


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صحيفة العنوان الليبية

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