القطروني: يجب أن يتوافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية لقطع الطريق على الجماعات المسلحة

ليبيا – قال عبد الحميد القطروني عضو المكتب السياسي لحزب السيادة الوطنية إن الأنظار تتجه إلى ما سوف تسفر عنه اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، لافتًا إلى ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية، لقطع الطريق على الجماعات المسلحة وأصحاب الأجندات الذين لا يريدون استقرار ليبيا.

القطروني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “رؤية” ، دعا كل الأطراف إلى تقديم التنازلات، والتوصل لاتفاق يرضي مجلسي النواب ومجلس الدولة، والمهم الآن هو الحفاظ على ما تبقى من الدولة.

وأشار إلى أن وجود حكومتين في البلاد ينذر بخطر التشظي والانقسام مرة أخرى.

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