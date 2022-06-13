النيابة العامة تثبت 245 تعدياً على خط نقل الغاز الطبيعي بالمنطقة الوسطى

أكد مكتب النائب العام، أن إجراءات جمع الاستدلال الرامية إلى رصد وحصر التعديات على خط نقل الغاز الطبيعي الممتد على طول الساحل الغربي، أسفرت عن إثبات 245 واقعة تعدي.

وأوضح مكتب النائب العام في منشور، أن التعديات تركزت على خط الغاز الوشكة مصراتة تقاطع الكيلو متر صفر، والخط الفرعي المغذِّي لمنشاة مجمع الحديد والصلب، ثم إلى الشمال من النقطة صفر حتى الكيلو متر 18 لخط الغاز الفرعي، ومنها إلى اتجاه الغرب من النقطة صفر حتى الحدود الإدارية لمدينة زليتن عند الكيلومتر 30، وخط الغاز الرئيس مصراتة زليتن، وصولاً إلى مدينة تاورغاء، ثم الخط الرئيس من الكيلو متر 30 لخط الغاز مصراتة زليتن وصولاً إلى الكيلومتر67.

وأفادت النيابة العامة بأنه وإنفاذاً لتعليمات النائب العام، القاضية بإزالة آثار أفعال التعدي كلها، امتثل أعضاء جهازي حرس المنشآت النفطية، والحرس البلدي بالتعاون مع إدارة إنفاذ القانون، وجهاز الشرطة الزراعية إلى التعليمات، وقاموا بإنجازها، وأمهلوا لغرض إخلاء العقارات المشيدة بالمخالفة على الأراضي المار فيها خط الغاز شاغلي أربعة منازل، ومصنع للطوب الإسمنتي.

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