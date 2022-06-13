الفريق أول ركن محمد الحداد يستعرض الاستعدادات للإحتفال بمرور 82 عامًا على تأسيس الجيش الليبي

طرابلس 13 يونيو 2022 (وال)- استعرض رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد أمس الأحد، الاستعدادات الخاصة باحتفال الجيش الليبي بمناسبة مرور 82 عامًا على تأسيسه في شهر أغسطس عام 1940 م، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للكليات العسكرية، الذي شهدته الكلية العسكرية البرية بطرابلس.

وذكر المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة – على صفحته عبر شبكة المعلومات الدولية – أنه قد تم أيضا مناقشة العديد من المواضيع بحضور الأمين العام لرئاسة الأركان العامة، وأعضاء المجلس الأعلى للكليات العسكرية من رؤساء الهيئات، ومديري الإدارات، وآمري الكليات العسكرية، كما نوقشت الميزانية التقديرية للكليات، والتجهيز لإستقبال الطلبة للعام التدريبي (2023 – 2022) لمختلف الكليات العسكرية. (وال)

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