السيسي: نسعى دائمًا لعدم وجود تصعيد في الأراضي الليبية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن “هناك سيطرة على الوضع في ليبيا حتى الآن من خلال تواصلنا مع الأشقاء الليبيين ونسعى دائمًا لعدم وجود تصعيد في الأراضي الليبية وحتى لا يحدث اقتتال والعمل على المسار التنموي”.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي، مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاحه مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات.

وأضاف الرئيس المصري، إنه “عندما تخلص النوايا والإرادة كل شيء سيتحقق”، لافتًا إلى أن “الانفراجة في الأزمة الليبية ممكنة”.

وتابع: “نشكر الأشقاء العرب لوضع ودائع قاموا بها دون أن نطلبها، ونسعى من جانبنا لتحويل الودائع إلى استثمارات ونرحب بالأشقاء العرب بالاستثمار في مصر”.