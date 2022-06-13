المشري لـ«الحداد»: عليك عدم التدخل في «الحوار السياسي» لأنه من اختصاصنا

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، اليوم الإثنين، رئيسَ الأركان بالمنطقة الغربية “محمد الحداد”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وشدد المشري، على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني والنأي بها بعيداً عن التجاذبات السياسية وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة، الذي يعدُّ من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وفي نهاية اللقاء، أثنى المشري، على دور محمد الحداد، في وضع تصور الهيكلية العسكرية المهنية وإعادة بناء المؤسسة بشكل سليم وفعال.