الخارجية البريطانية تجدد تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى ليبيا

نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، مذكرة بضرورة الاستمرار بالتوصيات الصادرة عام 2014، والتي تدعو المواطنين البريطانيين الموجودين في ليبيا للمغادرة في أقرب فرصة.

وأشارت الوزارة في نشرة صادرة عبر موقعها الرسمي، إلى أن جميع رحلات السفر من ليبيا وإليها وداخلها ستكون على عاتق المسافر، محذرة من أن الأوضاع الأمنية داخل ليبيا هشة ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة دون سابق إنذار.

وأضافت أن الدعم القنصلي في ليبيا محدود للغاية، حيث لا تقدم السفارة البريطانية في طرابلس خدمات قنصلية.

ورجحت النشرة تنفيذ هجمات إرهابية في ليبيا، حيث لا يزال هناك تهديد كبير في جميع أنحاء البلاد من الهجمات الإرهابية واختطاف الأجانب، بما في ذلك المتطرفون التابعون لداعش والقاعدة، وكذلك التشكيلات المسلحة.

ودعت الوزارة الإعلاميين الراغبين بالدخول لليبيا، إلى الحصول على اعتماد صحفي من السلطات الليبية ذات الصلة.

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