المشري يستعرض مع المجلس الأعلى القضاء والنائب العام عددًا من الملاحظات بخصوص القاعدة الدستورية

طرابلس 13يونيو 2022 (وال)- ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس الأعلى القضاء مفتاح القوي، ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء حول القاعدة الدستورية فيما يخص باب السلطة القضائية وتنظيمها.

وأبدى المشري خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار الصديق الصور، تفهمه لهذه الملاحظات، متعهدًا بدراستها مع اللجنة الدستورية بالمجلس وطرحها على لجنة الحوار المشاركة في القاهرة.

كما تم الاطلاع على جهود النائب العام بخصوص مراجعة الأرقام الوطنية، كخطوة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة. (وال)

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