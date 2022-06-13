السيسي: ليبيا يمكن أن تشهد انفراجة حقيقية إذا خلصت النوايا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر مهتمة بأن تكون في الحد الأدنى بمرحلة هدنة وعدم وجود اقتتال داخلي، ثم العمل على مواصلة التنمية، مشيراً إلى أن ليبيا من الممكن أن تشهد انفراجة حقيقية في كل الأمور، عندما تخلص النوايا.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين، الإثنين، أنه إذا لم يتوصل الليبيون إلى حل المسألة في مباحثات المسار الدستوري واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 “فعلينا تشجيع الأشقاء في ليبيا، على التفهم بأن مصلحة بلادهم أكبر من أي مصلحة، حتى لا يحدث تصعيد وتنزلق الأمور إلى مواجهة”.

وكانت مصادر كشفت لـ218 عن ضغوط مصرية تمارس على لجنة المسار الدستوري، للوصول إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، بالتزامن مع انطلاق الجولة الثالثة من المشاورات التي ترعاها القاهرة.

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