خلال لقائه الفريق محمد الحداد .. المشري يُشدد على أهمية النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية

طرابلس 13 يونيو 2022 (وال)- شدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الإنفلات الأمني، والنأي بها بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة.

وقال المشري خلال لقائه اليوم الإثنين رئيسَ الأركان العامة الفريق محمد الحداد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، إن الحوارات السياسية الجارية الآن بمختلف مساراتها؛ يعدُّ من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة.

وأثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة على دور رئاسة الأركان العامة في وضع تصور الهيكلية العسكرية المهنية وإعادة بناء المؤسسة بشكل سليم وفعّال. (وال)

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