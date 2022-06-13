تنتوش: لجنة المالية انتهت من دراسة الميزانية المقترحة من الحكومة وستقدم إلى رئاسة المجلس لعرضها غدا

أكد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، اليوم الإثنين، انتهاء اللجنة من دراسة الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وتجهيز تقريرها المتضمن الملاحظات عليها، وتقديمه إلى رئاسة المجلس لعرضها غدا على النواب خلال الجلسة.

ووصل مساء اليوم، 85 نائبا لمدينة سرت، رفقة نحو 24 عضوا بمجلس الدولة، ومن المقرر وصول 10 من النواب المشاركين في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، غدا، وذلك استعدادا لجلسة اعتماد ميزانية للحكومة وجدول المرتبات الموحد غدا.