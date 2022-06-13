الأمم المتحدة: نحذر من انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا وندعو إلى الامتناع عن العنف

حذرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف الليبية من القيام بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان الدولي، داعية إلى الامتناع عن العنف.

جاء ذلك في بيان للبعثة بشأن الأحداث التي شهدتها طرابلس يوم الجمعة،حيث ذكرت فيه ، إنها تابعت بأسف شديد عودة أحداث العنف في طرابلس، مشيرة إلى أنها اندلعت بغاية تحقيق أهداف سياسية منتهكة حقوق الإنسان. وفق وصفها.

كما أضاف بيان البعثة أن هذا الأمر يستدعي حضورهم لتوثيق ما يحدث بما يترتب عليه مسؤولية جزائية دولية من أجل حماية المدنيين والعزل في طرابلس أو في أي بقعة من الأراضي الليبية، وفق البيان.

وشددت بعثة تقصي الحقائق على أنها تعمل بموجب التفويض الممنوح لها بتقصي أي انتهاك يقع في ليبيا منذ عام 2016 حتى هذه الساعة، بحسب بيان البعثة.