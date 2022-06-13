السائح يكشف حقيقة فيروس المدارس

كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن الفيروس المنتشر في المدارس خلال الفترة الأخيرة يعود لحالات الإنفلونزا بنوعيها A-B، مشيراً إلى أنها لا تُشكل أي خطر، والعلاج متوفر وتم توزيعه للمستشفيات وحالات الإصابة.

وأضاف السائح في منشور، أن الفيروس المنتشر في المدارس تتكرر الإصابة به كل عام، وهذا الانتشار ليس في ليبيا فقط، إنما يوجد في عدة دول، لافتاً إلى أن دور المركز ينحصر في مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة.

وفي سياق متصل، أكد السائح أن هناك أكثر من حالة اشتباه بجدري القرود، إلا أنه لم يتم تأكيد أي حالة منها، وحول انتشار إنفلونزا الخنازير أشار السائح إلى أنه أصبح من الإنفلونزا الموسمية وعلاجها متوفر بعد تسجيل حالات بسيطة.

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