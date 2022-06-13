«دعم الاستقرار»: ضبط 25 مهاجرا غير شرعي بمدينة غريان

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الإثنين، ضبط مركبة على متنها 25 مهاجرا غير شرعي، جرى إحالتهم إلى النيابة العامة بمدينة غريان.

وأفاد منشور للجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن العملية جاءت في إطار التصدي لعصبات التهريب؛ «انطلاقاً من حرصه على بسط الأمن وفرض القانون في كافة ربوع ليبيا»، لافتا إلى أنه أحال المهاجرين غير القانونيين المضبوطين إلى النيابة العامة بمدينة غريان.

– وصول أكثر من 18 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2022

وفي الأول من يونيو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 18 ألفًا و841 مهاجرًا غير شرعيين إلى سواحل البلاد منذ بداية العام 2022.

تقديم وجبات غذائية للمهاجرين المضبوطين (صفحة مديرية أمن الهلال النفطي على فيسبوك)

تقديم وجبات غذائية للمهاجرين المضبوطين (صفحة مديرية أمن الهلال النفطي على فيسبوك)

عدد من المهاجرين المضبوطين (صفحة مديرية أمن الهلال النفطي على فيسبوك)