المبعوث الإيطالي يدعو إلى تنحية الانقسامات جانبا في ليبيا

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دعا، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورنلادو، إلى تنحية الانقسامات جانبًا لاتباع مسار شمولي وتوافقي نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك عقب لقائه، يوم الإثنين، مع كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وكذلك رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا.

وكتب أورنلادو، على تويتر: “لقد دعوت جميع أصحاب المصلحة إلى تنحية الانقسامات جانبًا لاتباع مسار شمولي وتوافقي نحو الوحدة والاستقرار والانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن، مع وضع احتياجات وتطلعات شعب ليبيا قبل كل شيء”.

وأضاف: “اتفقنا على الحاجة المطلقة للحفاظ على الهدوء على الأرض”.