ضُبطوا متلبسين.. النائب العام يكشف تفاصيل تحرير الطفل مصطفى البركولي

أكد مكتب النائب العام ضبط 4 مشتبه بهم عن واقعة خطف الطفل مصطفى البركولي في مدينة سبها، متلبسين بارتكاب جريمتي خطف أُخرَيَيْن، وحيازة متحصلات جرائم سرقة بالإكراه، عمدوا إلى تكرار ارتكابها في أوقاتٍ مختلفة.

وأشار مكتب النائب العام في منشور، أن ضبط الجناة الذين اختطفوا الطفل مصطفى البركولي في يوليو 2021 تم بمساعدة أعضاء الوحدات العسكرية والجهات الضبطية العاملة في مدينة سبها، عقب إجراءات تحليل البيانات المتوافرة، ورصد نشاط المشتبه بارتكابهم الواقعة وتتبعهم، عن طريق قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام.

وأوضحت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن تحديد مكان حجز الضحية، وتحديد أساليب التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية التي مورست عليها، لغرض حمل أسرتها على دفع الفدية، وتحديد هوية من تدخل في استمرار حالة استضعافها بحجز حريتها.

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