السائح يكشف عن تسجيل حالات اشتباه غير مؤكدة لمرض جدري القرود

قال مدير المركز الوطني لمكافحة لأمراض ” حيدر السائح ” إن المركز سجل أكثر من حالة اشتباه بمرض جدري القرود، إلا أنه لم يتم تأكيد أي حالة.

وعن الفيروس المنتشر بين الأطفال، ذكر السايح أنه في كل عام يحدث انتشار للفيروس في المدارس وأن هذا ليس في ليبيا فقط، وإنما يوجد في أكثر من دولة.

كما تابع السايح أن فرق الرصد بالبلديات قامت بأخذ العينات من الفيروس المنتشر في المدارس للكشف عنه في مختبرات المركز، موضحا أن دورهم يكمن في مراقبة الوضع وتقييمه حتى لا يخرج عن السيطرة.

وبيّن السائح أن الأنفلونزا المنتشرة هي نوع A وB, مشيرا إلى أنها حالات قليلة ولا تشكل خطرا، وأنه جرى توزيع العلاج على المستشفيات.

وفي نفس السياق ، قال السائح إنّ رئاسة الوزراء وافقت على توريد باقي التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال، وأنّ جهاز الإمداد الطبي بالتعاون مع المصرف المركزي سيشرعون في تنفيذ هذه الشحنة.