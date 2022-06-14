الجهاني بعد تعرضه لمحاولة اغتيال: ندفع دوماً ضريبة قراراتنا السياسية

كشف عضو مجلس النواب عصام الجهاني، تفاصيل محاولة اغتياله على يد مجموعة مسلحة في الوشكة.

الجهاني، وعبر تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: ”استوقفني مجموعة مسلحين ملثمين يرتدون بزات عسكرية برفقة سيارات عسكرية تحمل شعارات عسكرية تتبع إحدى الجهات”، وفق قوله.

وأضاف: ”المسلحون كانوا ينتظرون وصولي منذ انطلاقي بسيارتي من طرابلس متجها لمدينة سرت لحضور جلسة البرلمان غدا”، وفق قوله.

وتابع: ”أحدهم طلب بشكل مباشر التعريفات الشخصية وسلمته بطاقتي البرلمانية ليقوم بعدها بتصويري ثم يذهب لباقي المجموعة، وبعد عودته أخذ صورة أخرى وبعدها، وبعد تلقيه تعليمات، قام أحدهم بتوجيه كلام لا أخلاقي، بقوله أيها الخائن، وأطلق يده داخل السيارة لإصابتي بوجهي ثم أخرج مسدسه وسحب الأقسام ووضعه على رأسي وقال تموت هنا أيها…”، وفق قوله.

واستطرد: ”أزحت المسدس عن رأسي وطلبت منه التعريفات بكل هدوء لكنه أصر أن أتقدم باتجاه سرت وكانت نيته هي ضرب السيارة من الخلف سواء بقاذف “آر بي جي” أو رشات الكلاشن، وأثرت العودة لأغير مصير مجهول ينتظرني”، وفق قوله.

وقال: ”ندفع دوما ضريبة لقراراتنا السياسية، ولم أكن يوما تابعا لأفراد وجماعات بل أمة ووطن تنهشه الكلاب، ولن أغير مواقفي وقناعاتي ولن أرضخ وأحمد الله أنني مدرج بقوائم الاغتيال لكل من خالفتهم الرأي ولن أموت إلا بوقت قد حدده لي ربي”، وفق قوله.