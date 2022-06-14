القطروني: الأنظار تتجه إلى ما ستسفر عنه اجتماعات القاهرة

قال ” عبد الحميد القطروني ” عضو المكتب السياسي لحزب السيادة الوطنية إن الأنظار تتجه إلى ما سوف تسفر عنه اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، كما لفت إلى ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية، لقطع الطريق على الجماعات المسلحة وأصحاب الأجندات الذين لا يريدون استقرار ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للقطروني ، دعا فيها كل الأطراف إلى تقديم التنازلات، والتوصل لاتفاق يرضي مجلسي النواب ومجلس الدولة، والمهم الآن هو الحفاظ على ما تبقى من الدولة.

مشيرآ إلى أن وجود حكومتين في البلاد ينذر بخطر التشظي والانقسام مرة أخرى.