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بلدي الكفرة يستعد لإطلاق حملة لترشيد استهلاك الكهرباء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت الشركة العامة للكهرباء مع بلدية الكفرة، وضع حد لإهدار الطاقة الكهربائية، للتخفيف من أعباء طرح الأحمال الذي تلجأ له الشركة لتغطية العجز في الطاقة الكهربائية.

وأكد عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، أن المجلس البلدي من خلال كافة الأجهزة سيقوم بحملة من أجل الترشيد في استهلاك الكهرباء، وستتبنى هذه الحملة التوعوية شركة الكهرباء الكفرة بمكاتبها المختلفة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وشدد عقوب على دور المواطنين في إنجاح هذه الحملة، وتبليغ جهاز الحرس البلدي والشرطة الكهربائية عن هذه المخالفات، كما ستقوم الأجهزة الأمنية بدورها حيال المخالفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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