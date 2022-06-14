الجزائر وفرنسا تبحثان الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل

بحث رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، مع سفير فرنسا لدى الجزائر، فرونسوا جوييت، عددا من القضايا الإقليمية والدولية منها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وقال مجلس الأمة الجزائري في بيان له، إن الطرفين ناقشا الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل، كما جدد قوجيل تمسك بلاده بمبدأ عدم الانحياز، باعتباره أحد ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، وبالحلول السلمية لحلحلة النزاعات.

هذا وحذرت الجزائر، قبل يومين، من عودة ليبيا إلى «مستنفع الفوضى» على خلفية تجدد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس.