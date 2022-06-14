وزارة الصحة بحكومة الوحدة: طبيب مصري زائر يجري 140 عملية جراحية بمستشفى العيون

أجرى الطبيب الزائر الدكتور ” أحمد عيسى ” استشاري جراحة الشبكية والجسم الزجاجي بمصر، 140 عملية جراحية منها عمليات معقّدة، بمساعدة فريقي جراحة الشبكية، والعمليات الكبرى بالمستشفى، خلال استضافته بمستشفى العيون-طرابلس، لمدة أسبوع.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ، مشيرآ أن ذلك يأتي تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذي أطلقه وزير الصحة في أغسطس العام الماضي، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوّار.

وفي هذا الشأن ، أكدت مدير مستشفى العيون رانيا الخوجة أن البرنامج سيسهم في الرفع من كفاءة العناصر الوطنية من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والعناصر الطبية.

تجدر الإشارة ، إلى أن وزير الصحة قد أقرّ بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون تتولّى اللجنة إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.