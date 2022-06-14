عقيلة صالح يصل سرت لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء

وصل مساء أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح “، وعدد من الأعضاء إلى سرت، وذلك من أجل عقد جلسة رسمية لمجلس النواب الثلاثاء، في مقر المجلس بالمدينة.

واستقبل نائب رئيس الحكومة المكلفة، سالم الزادمة، وفد مجلس النواب في مطار القرضابية بمدينة سرت، وفق صور نشرها عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

ويشار الى انه الثلاثاء الماضي، 7 يونيو، دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الثلاثاء 14 يونيو، بمدينة سرت.

ومن الجدير بذكره أنه في 31 مايو، عقد عقيلة صالح اجتماعًا مع ممثلي الأجهزة المالية والرقابية بحضور رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا. وبعدها أعلن باشاغا مباشرة حكومته العمل من سرت باعتبارها «تتوسط ليبيا وبعيدة عن ضغوط المجموعات المسلحة ما يمكنها من العمل بأريحية».