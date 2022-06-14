باشاغا: وحدة واستقرار ليبيا يتحققان عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية

شدد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، على أن الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا يأتي عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأبدى باشاغا خلال لقائه بالمبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، في بنغازي، الإثنين، تطلعه للتعاون المثمر مع الجانب الإيطالي في مجالات الأمن والطاقة.

وكان المبعوث الإيطالي قد بدأ جولة من المشاورات واللقاءات السياسية مع الأطراف المختلفة، للتشجيع على التوصل إلى إطار دستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتجديد التزام إيطاليا بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها

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