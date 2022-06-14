الميهوب: طلب أردوغان التمديد لقواته في ليبيا استخفاف وإهانة

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، إن “طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التمديد لقواته في ليبيا استخفاف وإهانة لمن مكنه”، مطالباً “المجتمع الدولي بالنظر إلى ليبيا على أنها مستعمرة من الجانب التركي”.

وأضاف الميهوب، في تصريحات متلفزة، أن “أردوغان يقصد محاربة الجيش الذي دأب على تخريج الدفعات، ويغض النظر عن التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس”.

وتابع: “نستنكر تصريحات أردوغان، وطلبه أمر غير مقبول، ونطالب الجيش الوطني والسلطات في غرب ليبيا بإخراج القوات التركية”.