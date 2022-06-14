الميهوب: طلب أردوغان التمديد لقواته في ليبيا «استخفاف وإهانة»

قال عضو مجلس النواب طلال الميهوب، إن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التمديد لقواته في ليبيا استخفاف وإهانة لمن مكنه، ونطالب المتجمع الدولي بالنظر إلى ليبيا على أنها مستعمرة من الجانب التركي”.

وأضاف الميهوب، في تصريحات متلفزة، أن أردوغان يقصد محاربة الجيش الذي دأب على تخريج الدفعات، ويغض النظر عن التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس.

وتابع:” نستنكر تصريحات أردوغان، وطلبه أمر غير مقبول، ونطالب الجيش الوطني والسلطات في غرب ليبيا بإخراج القوات التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه مذكرة للبرلمان التركي للموافقة على تمديد تواجد القوات التركية في ليبيا لمدة عام ونصف إضافية.

وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، أن «الرئاسة التركية وجهت مذكرة إلى البرلمان لتمديد وجود القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية، بدءا من الثاني من يوليو المقبل».