عبد العزيز: نعرف لعبة الاستخبارات وأين يطبخون الألاعيب

قال العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عن حزب العدالة والبناء الإخواني، محمود عبد العزيز، إن “ليبيا وحدة واحدة، ولا يمكن لأي مخابرات أن يكون المذهب الإباضي هو مدخلها للتفريق بين الشعب الليبي”، على حد وصفه.

وأضاف عبدالعزيز، المقرب من مفتي الجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، في تصريحات صحفية: ”إخواننا وأهلنا وحدة واحدة لا يمكن لأحد أيا كان أن يلعب على هذا المذهب”، لافتاً إلى أن “الشعب الليبي واحد بعربه وأمازيغه وطوارقه وتبوه، كلنا مسلمون ولن يفرق بيننا أحد”، على حد تعبيره.

وتابع: ”نعرف لعبة الاستخبارات وأين يطبخون هذه الألاعيب؟” على حد زعمه.

وكان عبد العزيز قد دعا في وقت سابق، “تيار الإسلام السياسي (جماعة الإخوان الإرهابية)، إلى التخلص من عقدة العمل السري”، على حد وصفه.

كتب قائلًا على فيسبوك: “لا أستطيع أن أفهم عدم تخلص الإسلاميين إلى الآن وبعد عشر سنوات من الثورات من عقدة العمل السري.. انفتحوا وتكلموا واظهروا تاريخكم وأعلنوا عن أنفسكم وانتمائكم في المجالس فكل ذلك ادعى أن يتقبلكم الناس”، وفق تعبيره.