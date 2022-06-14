بورايقة: ليبيا ضمن لعبة كبيرة تبدأ من أوكرانيا

ليبيا – أكد الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل بورايقة النفط مقابل الغذاء “نموذج بائس”.

بورايقة وفي مداخلة له عبر قناة “الحدث” وتابعته صحيفة المرصد، قال: ” في 21 يونيو سينتهي اتفاق جنيف تونس، وهناك معلومات عن آليات لصرف الأموال، أطلق عليها الأمريكان عملية المستفيد يعني تشكيل لجنة تقوم على صرف الأموال في ليبيا بمعرفة القوى النافذة بناء على فواتير للغذاء والطعام و الأدوية إلى حين الوصول إلى عملية الانتخابات”.

وأضاف: “هذا النموذج يذكرنا بالنموذج البائس والتعيس الذي شابه الكثير من الفساد في حقبة كوفي عنان، وهناك حديث عن تجميد الإيرادات النفطية وتشكيل هذه اللجنة ومن المحتمل الذهاب إليها، فليبيا ضمن لعبة كبيرة تمتد من أوكرانيا حتى ليبيا”.

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