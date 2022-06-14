الحداد يبحث مع رؤساء الأركان النوعية كيفية الاستفادة من منتسبي الوحدات العسكرية

عقد رئيس الأركان العامة ” الفريق أول ركن “محمد الحداد” اجتماعا موسّعا أمس الاثنين مع رؤساء الأركان النوعية، ورؤساء الهيئات وعدد من مدراء الإدارات العسكرية لمناقشة ما وصلت إليه أعمال لجان إعادة وتنظيم الملاك بهيئات وإدارات الجيش الليبي.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة أركان القوات البرية وحضره الأمين العام لرئاسة الأركان العامة التطرق لأهم الإجراءات الواجب اتخاذها، للاستفادة من منتسبي الوحدات العسكرية، والعمل على إيجاد الحلول لبعض المشاكل والعراقيل الإدارية والمالية، التي يمكن أن تواجه العمل بوحدات الجيش الليبي.

ويشار الى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الفريق أول ركن “محمد الحداد”، للنهوض بالمؤسسة العسكرية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها.