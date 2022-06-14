بريطانيا: نطالب مجلسي النواب والدولة بوضع أساس للانتخابات القادمة

طالبت بريطانيا عبر سفارتها في العاصمة طرابلس مجلسي النواب والدولة بوضع أساس للانتخابات القادمة.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة البريطانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قالت : “لقد حان الوقت لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع أساس للانتخابات وتحقيق تطلعات 2.8 مليون ناخب ليبي”.

وانطلقت اجتماعات الجولة الأخيرة للتفاهم حول القاعدة الدستورية، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، في القاهرة، الأحد ولمدة أسبوع، وذلك بغرض وضع إطار دستوري توافقي تُجرى على أساسه انتخابات وطنية شاملة، كوسيلة لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وسط تصريحات متفائلة من المجلسين.

ووصل أعضاء اللجنة إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع، حسبما أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبدالقادر حويلي.

وأكد حويلي أن المناقشات حول ملاحظات مجلسي النواب والدولة، والنقاط التي لم تحسم بعد، لكنها تسير بوتيرة جيدة حتى الآن.

وفي نفس السياق قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، في كلمتها خلال انطلاق جولة المشاورات، إنها فرصة حقيقية للتوافق على قاعدة دستورية بين مجلسي النواب والدولة ، موضحة أن هذه الجولة الأخيرة، تأتي بينما تشهد ليبيا منعطفاً حرجاً، بعد 12 عاماً من الانقسام والاستقطاب،.

كما أشارت إلى أن مجلسي النواب والدولة، أمام فرصة حقيقية ومسؤولية كبيرة، لإرساء سبيل يفضي إلى الانتخابات عبر أسس دستورية سليمة، مشيدة بجهود المجلسين في الجولتين الأخيرتين والتي توصلا فيها للتوافق على 137 مادة، مؤكدة أن هناك مواد جوهرية لم يشملها التوافق بعد.