المشري لـ الحداد: الحوار السياسي من اختصاص مجلس النواب والدولة الاستشاري

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري اجتماعًا مع رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد شدد المشري خلال الاجتماع على أهمية قيام المؤسسة العسكرية بدورها في منع الانفلات الأمني والنأي بها بعيدًا عن التجاذبات السياسية وعن أي تدخل في الحوار السياسي بمساراته المختلفة.

وأضاف المشري إن هذا الحوار من اختصاص الأجسام السياسية المتمثلة بمجلسي النواب والدولة الاستشاري، مثنيًا في ذات الوقت على على دور رئاسة أركان الرئاسي في وضع تصور الهيكلية العسكرية المهنية وإعادة بناء المؤسسة بشكل سليم وفعال.

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