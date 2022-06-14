أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ومستقر معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و41 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتسجل على الدواخل بين 32 و35 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة على غات، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل 41 درجة مئوية على غات.