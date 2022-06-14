صنع الله يطلع على تقارير لجنة تقييم المصادر التدريبية | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022 مع رئيس لجنة تقييم المصادر التدريبية “محمد بشر” وأعضاء اللجنة.

حيث استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الأول برئيس مجلس إدارة المؤسسة تقريرها المتضمن جملة توصيات بشأن دراسة وتقييم تقارير اللجان وفرق العمل التي كلفت المدة الماضية لاعتماد المصادر التدريبية وتحديد الاحتياج التدريبي.

كما أوصت اللجنة بضرورة إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني بقطاع النفط، والتوجه لساحات بديلة بهدف خلق تطور وتنوع معرفي.

وناقش “صنع الله” توصيات اللجنة لوضع الصيغة النهائية لها واعتمادها، مؤكداً دعم المؤسسة التام لما فيه صالح المستخدمين بالقطاع وتطوير وتحفيز أدائهم بطرق صحيحة، وسعيها لإعادة العملية التدريبية إلى مسارها الصحيح، وإتمام البرامج التدريبية المتعثرة وضمان تنفيذها بطرق عادلة، والاستفادة من التراكم المعرفي لدى الخبراء الوطنيين في قطاع النفط.