بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-34)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-29)مْ على المناطق الساحلية، وتسجل علي الدواخل مابين (32-35)مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة على غات.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(33-38)مْ، وتسجل( 41 )مْ على غات.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-38) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).