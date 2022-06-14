ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.83 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

بينما انخفض سعر صرف اليورو قرشا، مسجلا 5.04 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار من 5.91 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار على الترتيب، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار.

وصعد سعر الليرة التركية قرشا واحدا إلى 0.28 دينار مقابل 0.27 دينار أمس، وثبت اليوان الصيني عند 0.71 دينار.