بليحق: وصول عدد من النواب إلى سرت للمشاركة في جلسة الثلاثاء

العنوان – سرت

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب مساء الإثنين إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت للمشاركة في الجلسة المقررة ليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنه كان في استقبالهم أعضاء المجلس عن مدينة سرت زايد هدية، وحسن الزرقا، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وأكد بليحق أنه كان في استقبالهم أيضًا نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة، ووزير الخارجية حافظ قدور، ووزير المالية أسامة حماد، بالاضافة إلى عميد بلدية سرت وحكماء وأعيان ومشايخ المدينة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصل إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت.