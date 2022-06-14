بورايقة: تطبيق القوانين لا يحتاج إلى دستور

أكد فيصل بورايقة مستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن تطبيق القوانين لا يحتاج إلى دستور.

وقال بورايقة، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المشكلةُ ليست في الدستور؛ تطبيق هذه القوانين لا يحتاج إلى دستور”.

وأضاف “المرور، الضرائب، التخطيط، المُحاسبةُ والمساءلةُ، الوساطة واستغلال الوظيفة، الإفلات من العقاب وتعارض المصالح وغيرها الكثير… إلخ”.

وتابع “للأسف الموجودين في إدارة الشأن العام، غير مؤمنين بعقيدة ضرورة تكوين دولة. فكرة الدولة غير مطروحة عند النخبة الحاكمة”.