باشاغا: الحكومة ستدعم إجراء الانتخابات في مواعيدها

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال لقائه المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بيتشينو، أن الحكومة ستحافظ على وحدة البلاد واستقرارها وستدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها المحدد بخارطة الطريق.

وأضاف باشاغا خلال اللقاء الذي عقد بحضور نائب رئيس الحكومة خالد الأسطى أن الحكومة باشرت أعمالها من مدينة سرت، وتتطلع إلى التعاون المثمر والعمل المشترك مع إيطاليا في مختلف المجالات بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

ومن جانبه أثنى المبعوث الإيطالي الخاص على رفض الحكومة الليبية لاستخدام القوة وانتهاجها الطرق القانونية لمباشرة مهامها من كل المدن الليبية.