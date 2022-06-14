عمر تنتوش: قدمنا الميزانية المقترحة لحكومة باشاغا لرئاسة المجلس لعرضها على النواب | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

أكد رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش في تصريحات صحافية الأثنين ورصدتها أخبار ليبيا 24 انتهاء اللجنة من دراسة الميزانية المقترحة من الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا.

واوضح تنتوش أن اللجنة أنتهت أيضا من تجهيز تقريرها المتضمن الملاحظات عليها، وقدمته إلى رئاسة المجلس لعرضها على النواب.

وفي سياق متصل أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني أن جدول أعمال جلسة اليوم بمدينة سرت لم يحدد، غير أنه من المؤكد نقاش اعتماد الميزانية.

وقال ” بحسب علمي وصل حوالي 80 نائبا إلى مدينة سرت لحد الآن، وأتوقع أن يتجاوز العدد 100 نائب “.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن المجلس سيناقش إقرار الميزانية في جلسته اليوم الثلاثاء في مدينة سرت.

وأوضح العرفي لاخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن قانون توحيد الرواتب سيكون حاضر بقوة خلال الجلسة.

مؤكدا أن بدون مناقشة توحيد الرواتب لن يتم إقرار الميزانية.