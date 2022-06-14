أبوسهمين: أستغربُ استمرار العبث السياسي بنفس الأساليب

قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق ورئيس تيّار يابلادي ” نوري أبو سهمين “؛ إننا “لم نرض يومًا ولا نزال أن تكون مهمة البعثة الأممية مهمة وصاية أو إنتداب أو إيعاز بأي إملاءات”

وأضاف «أبوسهمين» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “أستغرب أن يستمر العبث السياسي بنفس الأساليب”.

وختم موضحاً؛ “لا يمكن أن يبقى الشعب الليبي ضحية لهذا العبث المتكرر”.

تجدر الإشارة إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ” ستيفاني وليامز “، كانت قد صرحت أمس الإثنين، أن “ما تم إنجازه في اجتماعات القاهرة يعتبر تقدمًا ملحوظَا للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا هو الأهم الآن”.

وأضافت ستيفاني، أن “هذه هي الجولة الأخيرة للمشاورات الدستورية الليبية لذا على الأعضاء أن يخرجوا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية”.

وتابعت: ”أولى جلسات هذه الجولة حققت إنجازًا وتقدما كونها تم التوافق فيها على عدة مواد، وتم التوافق خلال الجلسة المغلقة على 43 مادة وإذا أضفناها إلى المواد المتفق عليها خلال الجولتين السابقتين سيصل مجموعهما إلى 180 مادة”.

ولفتت إلى أن “الانتخابات تلبي طموحات حوالي 3 ملايين ناخب ليبي سجلوا في مفوضية الانتخابات في العام الماضي على أمل أن تجرى انتخابات في البلاد، وطالبت في كلمتي الافتتاحية أن يكون المجتمعون في القاهرة على قدر المسؤولية”.

وأوضحت أن “هذه الجولة تأتي في مرحلة مفصلية والأنظار كلها تتجه لمخرجات القاهرة.