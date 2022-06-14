مديرية أمن الهلال النفطي تحذر المواطنين من ألغام قرب الشاطئ

حذرت مديرية أمن الهلال النفطي المواطنين بالمنطقة، بعد تكرر العثور على ألغام مضادة للأفراد قرب شاطئ البحر.

وقالت المديرية إن الألغام موجودة في أماكن يتردد عليها المواطنون لغرض السباحة والصيد، وانفجر عدد منها في وقائع سابقة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى مسح أفراد وزارة الداخلية للأماكن التي يرجح وجود الألغام بها، كما دعت الأهالي إلى الإبلاغ فورا في حال مشاهدتها.

اللغم بلاستيكي صغير للغاية

ونشرت المديرية بعض المعلومات عن الألغام المقصودة وهي من نوع «T-AB-1» مضادة للأفراد، بلاستيكية الصنع، صغيرة للغاية، ومطلية بلون «كاكي»، ويمكن لشحنتها التدميرية أن تحدث أضرار حتى للآليات.

– «أمن الهلال النفطي»: انتشال مجموعة كبيرة من مخلفات الحرب في البريقة

وأمس الإثنين، انتشل أفراد المديرية مجموعة كبيرة من المتفجرات ومخلفات الحرب في البريقة، في أعقاب وقوع حادثة انفجار لغم أرضي، نظرا لوجود متفجرات على الشاطئ الممتد بين المنطقة الثالثة والمنطقة الثانية بمدينة البريقة.