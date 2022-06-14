الهنقاري: لو كان الطاغية حيًا لشاهدنا صوره على شاشات العرض الكبيرة بطرابلس بدلا من المنتجات 

نشر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، مقطعاً مصوراً لشاشات عرض كبيرة تروج لمنتجات في جزيرة الميناء بطرابلس، زاعمًا أن تلك الشاشات كانت تعلن صورًا للزعيم الراحل معمر القذافي بدلًا من تلك المنتجات إذا كان لايزال حيًا.

وقال «الهنقاري»، في تغريدة له عبر موقع تويتر، “لفت انتباهي وأنا في جزيرة الميناء طرابلس شاشات عرض كبيرة تروج لدعاية منتجات”.

وتابع زاعمًا؛ “تذكرت لو الطاغية حي كان تعلن في صوره 24 ساعة، وتذكرت لو حكم الأسير المهزوم حفتر راهو صورها تخدم 24 ساعة”، بحسب تعبيره.

وختم مواصلًا مزاعمه؛ أن “الطغاة والدكتاتورين نفس الطينة والعقلية مع اختلاف الأسماء فقط”، على حد قوله.