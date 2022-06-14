مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية: أحداث سوق الثلاثاء دليل على غياب الدولة

أصدرت مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا بيانا مشتركا تعليقا على ، أحداث سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة الموافق 10/6/2022.

وجاء في البيان” تابعنا عن كثب وبقلق عميق ، نحن مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية ، والمدرجة اسمائنا ادناه ، أحداث سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس يوم الجمعة الموافق 10/6/2022 م نتيجة غياب الدولة ، وترهل مؤسساتها. واذ نشجب ونستنكر وبشدة هذه المظاهر غير الحضارية وغير المشروعة التي أدت إلى ترويع المواطنيين، وزعزعة أمن واستقرار العاصمة ، وهو ما نرى فيه احد نتائج حالة الانسداد السياسي ، وضعف سيطرة الدولة علي اجهزتها. والصراع غير المبرر الذي قاد الى تقويض قرار الليبيين في تقرير مصيرهم بطريقة سلمية و ديمقراطية”.

وأضاف البيان” ونثمن و نؤكد في الوقت ذاته على بيان المكونات الاجتماعية الصادر بتاريخ 11/6/2022م بمدينة سلوق المجاهدة ؛ عرين الوطن ومثوى رفاة شيخ الشهداء عمر المختار ، تحت شعار (ليبيا تجمعنا). وإذ نؤكد على ماجاء في البيان الصادر، نفيد بما يلي : أولاً: دعوة كل الليبيات والليبيين في المدن والقرى ، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ومشايخ وحرائر ليبيا ، ووسائل الاعلام المختلفة ، إلى تأييد بيان سلوق الشجاع الذي عبر عن طموحات كل الليبيين

. ثانياً: ضرورة انهاء جميع الاجسام منتهية الصلاحية والجاثمة على صدور الليبيين دون استثناء أو قيد أو شرط ، في اسرع وقت ممكن… استجابة لطموحات شعبنا الكريم.

ثالثاً: التأكيد على وحدة التراب وحرمة الدم الليبي وعلى مكانة الدولة وهيبتها,ومحاربة كل اشكال التطرف والعنف.

رابعاً: التأكيد على استكمال العملية الانتخابية واجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية 2022م.

اسماء الموقعين على بيان مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية:

د/عبدالسلام محمد خميس أ/ زايد محمد عبدالله الخطابي أ/ سليمان البيوضي أ/ احمد خليفة محمد علي جبريل أ/ جمعةمحمد أبوعوينة أ / عثمان امحمد النكاع أ/عبدالمجيد غيث سيف النصر د/ ضو بوضاوية د/ احمد بورويق د/خالد كعيم د/عبدالسلام يونس رحيل د /هنيدة محمدالمهدي تومية د/ فيضان حمزة د/عبدالهادي الحويج د /فتحي حمد بن شتوان أ / الشريف الوافي د/ عبدالوهاب بن محمود أ/ السنوسي الحليق د / مصطفى المجدوب د/يوسف شاكونة أ /أسعد محسن زهيو أ/عبدالله أحمد ناكر د /عبدالحكيم زامونة د / أحمد علوان علي القنصل د / محمود التليسي