الزادمة يؤكد استعداد الحكومة التكفل بعلاج الطفل مصطفى البركولي في أي دولة

العنوان – سبها

أكد نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة استعداد الحكومة التكفل بكامل مصاريف علاج الطفل مصطفى البركولي الذي كان مختطفًا منذ أكثر من عام في سبها، بأي دولة في العالم.

وتواصل الزادمة مع والد الطفل هاتفيًا للاطمئنان على حالة مصطفى الصحيّة، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي، وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.

وتعهد نائب رئيس الحكومة الليبية لوالد الطفل خلال الاتصال الهاتفي بزيارة لبيت الأسرة في أقرب وقت.

وذكر أنه لن يهنأ له بال حتى يعم الأمن والأمان في الجنوب خاصة وكافة أرجاء الوطن عامة في سبيل القضاء على هذه الجرائم وغيرها من الخروقات الأمنية.

يذكر أن الطفل مصطفى إبراهيم البركولي 14 عاما

تعرض لعملية خطف من أمام منزلهم بحي الجديد في مدينة سبها بتاريخ 25/ 4/ 2021 على يد أربعة أشخاص.