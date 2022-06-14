ريتشموند بيزنس: أميركي من أصل ليبي يفتتح مطعم “زومبي بيتزا”  

ليبيا- سلط تقرير منوع نشره موقع “ريتشموند بيزنس” الإخباري الأميركي الضوء على تجربة أحد سكان الولايات المتحدة من أصل ليبي مع طبق “البيتزا” الشهير.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد تحدث عن افتتاح حامد خليفة لمطعم “زومبي بيتزا” بولاية فرجينيا الأميركية في مايو الماضي مؤكدا انشغاله وأسرته لمدة 3 أعوام مع أسرته في تجهيز المكان وهو ليس أول مشروع له في عالم المطاعم بعد أن امتلك مكانا لـ”البيتزا” وآخر بمقهى.

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وأضاف التقرير إن خليفة الذي ولد في ليبيا ويبلغ من العمر 66 عاما يعمل مع مورد إيطالي ولديه خطط لتقديم “البيتزا” بطابع المأكولات البحرية ومن بين عروض أخرى مبينا بالقول:”نجعلها كما لو كنا نطبخ في المنزل ونحن نؤمن بالمكونات الطازجة ولا نحب الطعام المعلب”.

وبحسب أحمد نجل خليفة فإن “البيتزا” اليونانية هي الأكثر مبيعا ويتراوح سعرها بين 10 دولارات و18 دولارا تقريبا مبينا إن “المارغريتا” المصنوعة من جبنة “الموزاريلا” والريحان وشرائح الطماطم هي خيار شائع آخر فيما قال الوالد إن الأسعار المرتفعة اليوم تؤثر على كل شيء بضمنها تكاليف النقل والإمدادات.

وأضاف خليفة إن اهتمامه ينصب على الجودة وليس الكمية في وقت يفكر فيه بإضافة بعض المقاعد الخارجية وربما الاستثمار ووضع مظلة والعمل على إنشاء موقع إلكتروني ووضع اللمسات الأخيرة على قائمة المطعم عبر إضافة آلة عصير والبدء في صنع الطازج منه.

وبين التقرير إن المتجر يعمل غيه 2 من أبناء خليفة بعد أن وظفهم خلال إجازتهم الصيفية بالإضافة إلى 2 آخرين فالعمل وسيلة لإبقاء أسرته مشغولة مضيفا بالقول: “لا أريد أن ينشغل ولداي بشيء غير نافع وبدلا من ذلك فإن العمل في المطعم سيعلمهما كيفية ممارسة الأعمال التجارية في المستقبل”.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية