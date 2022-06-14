وزارة العمل تختتم ورشة مشروع تعزيز فرص العمل في ليبيا

شارك وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان، حسام المزوغي، في فعاليات ورشة العمل الخاصة بتقييم مشروع الشراكة بين وزارة العمل والتأهيل والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وتضمنت الورشة التي عقدت في تونس مناقشة الخطوات التي قامت بها المؤسسة من تدريب وتأهيل لعدد من كوادر الوزارة بالإضافة إلى الدعم الذي قُدّم إلى عدد من الجهات التابعة، وتم استعراض الإيجابيات والسلبيات للمشروع ومسارات تنفيذ الخطة خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى الاطلاع والوقوف على قصص النجاح، وفقًا لما ورد في بيان الوزارة.

من جهته، أكد المزوغي أهمية التعاون الدولي و تحديد الاحتياجات في المشاريع المقبلة بما يتناسب مع مبادرات وبرامج الوزارة.

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