الخوجة تؤكد أن لجنتا النواب والدولة استلمتا مقترحات لجنة 3+3 | أخبار ليبيا 24

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أكدت عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء أن لجنتا النواب والدولة تسلمتا مقترحات لجنة 3+3 التي شكلت أمس في جلسة اليوم الثاني.

واوضحت الخوجة أن اللجنة تقدمت بأكثر من مقترح حول المواد الخلافية وهي الآن محل نقاش وتداول بين لجنتي النواب والدولة.

وفي سياق متصل أفاد عضو مجلس النواب بلجنة المسار الدستوري رمضان شمبش، أنه سيتم تشكيل لجنتين من 3 أعضاء من مجلسي النواب والدولة، يمثلون الأقاليم الثلاثة، لمناقشة المواد المتعلقة بشروط الانتخاب والحكم المحلي.

ووصف شمبش، أجواء جلسة اليوم لاجتماعات المسار الدستوري بالإيجابية. قائلا، إن هناك توافق في كثير من نصوص مواد الدستور وهذه الجولة ستحمل نتائج إيجابية.

وأشار شمبش، إلى أن لجنتي مجلسي النواب والدولة المُصغرتان ستقدمان غدا ما توصلت إليه من نتائج.