الفرجاني: أتوقع حضور أكثر من 100 نائب في جلسة سرت

أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني، أن “جدول أعمال جلسة اليوم بمدينة سرت لم يحدد، غير أن المؤكد نقاش اعتماد الميزانية”.

وقال الفرجاني، في تصريح خاص لفواصل، “بحسب علمي وصل حوالي 80 نائبا إلى مدينة سرت حتى الآن، وأتوقع أن يتجاوز العدد 100 نائب”.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، كان قد صرح أن رئيس مجلس النواب المستشار” عقيله صالح”، وصل مساء الإثنين، إلى مطار القرضابية الدولي بمدينة سرت.

وأكد بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” كان في استقبال عقيله صالح، أعضاء المجلس عن مدينة سرت “زايد هدية” و “حسن الزرقا” ورئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري الفضيل” .

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان “سالم الزادمة ” كان أيضا في استقبال رئيس مجلس النواب، بجانب وزير الخارجية “حافظ قدور” ووزير المالية ” أسامة حماد” بالإضافة إلى عميد بلدية سرت وحكماء وأعيان ومشايخ سرت.

وكان أعضاء مجلس النواب، قد وصلوا إلى مدينة سرت لحضور الجلسة البرلمان المقررة اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة جدول الأعمال والميزانية المقترحة من الحكومة المكلفة من البرلمان.

كما أكد النائب علي أبوزريبة لـ”الساعة 24″، وصول أكثر من 98 نائباً لمدينة سرت لمناقشة جدول الأعمال.