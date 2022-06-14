السيسي: على الليبيين أن يتفهموا أن مصلحة ليبيا أكبر من أى مصلحة أخرى

العنوان – القاهرة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، يجب على الليبيين أن يتفهموا أن مصلحة ليبيا أكبر من أى مصلحة أخرى حتى لا يحدث اقتتال والبدء في العمل على المسار التنموي.

وتابع السيسي خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين المصريين :”أن هناك سيطرة على الوضع في ليبيا حتى الآن من خلال تواصلنا مع الليبيين ونسعى دائمًا لعدم وجود أي تصعيد في الأراضي الليبية”.

وأضاف الرئيس المصري :”نحن نهتم بالملف الليبي ونهتم بأن يكون في هدنة من خلال عدم وجود قتال داخلي وهذا أخطر شيء علينا وملتزمون بإيجاد حل سياسي للأزمة”.

وأكد السيسي إنه عندما تخلص النوايا والإرادة كل شيء سيتحقق، موضحًا أن الانفراجة في الأزمة الليبية ممكنة.

وتشهد العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات الجولة الأخيرة من مشاورات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بهدف التوصل لإطار دستوري لإجراء الانتخابات الليبية.

وستعقد الجولة الأخيرة من المشاورات في القاهرة، حتى يوم 19 يونيو الجاري.

وقالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، السبت، إنها قدمت، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إحاطة بشأن التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة.

وأضافت إن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي التام للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في المسار الدستوري.

وأوضحت أنهما اتفقا على أهمية ضمان تنفيذ الانتخابات في المستقبل القريب تلبية لإرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم سياسيًا.